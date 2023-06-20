МОЗ: Щонайменше 30% проб води на півдні України не відповідають гігієнічним нормам

У водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей не відповідають гігієнічним нормам щонайменше 30% відібраних із поверхневих водойм та зон рекреації проб води.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Зазначається, що під найбільшою небезпекою нині Одещина, де зафіксовані «найбільш суттєві та постійні перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників».
«За результатами щоденного моніторингу, фахівці фіксують значне мікробне забруднення саме поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річки та русла Дніпра. Найбільш значні відхилення від показників безпеки зафіксовано в Одеській області. Центри контролю та профілактики хвороб оперативно інформують органи міського самоврядування про зміну у показниках якості та безпечності води та інформують населення щодо небезпеки та заборони купання. Наразі заборони діють на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині», – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.
Як пояснили у міністерстві, вздовж річкового русла в зоні підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС та вздовж морського узбережжя сформовано близько 40 точок моніторингу води в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Серед небезпечних збудників захворювань – сальмонели, ротавірус, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка, кажуть у МОЗ.
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