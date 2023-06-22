Бербок: Щоб стати членом ЄС, Україна повинна покласти край кумівству і корупції

Україна повинна покласти край 30-річному кумівству і корупції, щоб стати членом Європейського Союзу, заявила глава МЗС Німеччини Аннелена Бербок.
Про це вона сказала в середу в кулуарах Конференції з відновлення України в Лондоні, міністерку цитує агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".
За словами Бербок, Україна вже досягла прогресу у своїх реформаторських зусиллях на шляху до ЄС, особливо у сферах вільних ЗМІ та верховенства права.
Однак, заявила міністерка, в майбутньому необхідний подальший прогрес, "щоб покласти край 30-річному кумівству і, треба чітко сказати, корупції".
У той самий час Бербок підкреслила, що кроки з реформування в Україні здійснюються з "неймовірною швидкістю" і Німеччина інтенсивно підтримує це.
За словами Бербок, немає жодних сумнівів, що Україна приєднається до ЄС, тому інвестиції приватних компаній у відбудову країни є виправданими, адже в кінцевому підсумку вони зміцнюють єдиний європейський ринок.
Україна, заявила Бербок, може стати вирішальним фактором у зміцненні єдиного європейського ринку, особливо у сфері чистої енергетики.
Нагадаємо, у звіті, який Європейська комісія представить державам-членам у Брюсселі цього тижня щодо прогресу Києва на шляху до ЄС, буде йти мова про те, що Україна досягла значного прогресу в проведенні реформ, необхідних для початку переговорів про вступ.
Доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами. Їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.
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