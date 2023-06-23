Дуда: Перемога росії лише розпалить її імперіалістичні амбіції

росії не можна дозволити виграти у війні проти України, адже в такому разі країна-агресор може напасти й на інші держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в інтерв’ю українським журналістам.
Зокрема, він назвав декілька причин, чому перемога України є важливою.
Перша - це те, що на найвищу повагу та підтримку заслуговує героїзм українських військових та цивільних.
"Народ, який таким чином захищається від наступу армії, яка в рази більша, краще оснащена і озброєна, - для мене є чимось природним, що його просто необхідно підтримувати… Справедливість - на боці тих, хто захищає свою свободу, незалежність, домівку, свою країну. Ми прекрасно знаємо, хто тут бандит, агресор і нападник, а хто жертва і хто захищається", - сказав він.
Друга - те, що у разі перемоги росія "продовжить наступати", що лише розпалить її імперіалістичні амбіції.
Дуда порівняв рф із диким звіром, який нападає на людей. Він зазначив, що в подібних випадках дикого звіра зазвичай вистежують і застрелюють, оскільки він став небезпечним.
"Так само і з росією: якщо рф "з’їсть" Україну, навіть частково, вона кинеться на решту України, як тільки оговтається. А потім накинеться на інші країни - Польщу, країни Балтії, на країни колишньої сфери впливу Радянського Союзу", - сказав він.
Президент Польщі гадає, що інші країни Заходу можуть цього не розуміти, проте Варшава це прекрасно усвідомлює.
Дуда розповів про своє бачення справедливого закінчення війни. Тут є два аспекти.
Перший - Україна має звільнити всі свої території у міжнародно визнаних кордонах.
Друге - росія має виплатити компенсацію за всю шкоду, завдану Україні, її інфраструктурі та населенню.
Президент Польщі зауважив, що тільки в такому випадку можна буде говорити про відновлення верховенства міжнародного права.
"Чим швидше ці гроші будуть отримані від рф, хоча б через використання заморожених російських активів у світі для відновлення України.., тим швидше буде відновлена справедливість. І тим швидше ми повернемося до нормального світу", - додав він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023