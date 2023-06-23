У Румунії відреагували на погрози підірвати міст, що з'єднує Румунію і Молдову

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відреагував на нещодавні заяви володимира сальдо, ставленика російської федерації в окупованій частині Херсонської області, в яких пролунали прямі погрози підірвати міст, що з'єднує Румунію і Молдову.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чолаку заявив у своєму Twitter, що Румунія рішуче засуджує заяви так званого "представника" росії в Херсонській області, незаконно окупованій рф.

"Такі заяви на адресу Республіки Молдова, які також зачіпають частину території Румунії, союзника НАТО, є неприйнятними. Водночас нанесення ударів по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином", – заявив глава румунського уряду.

Міст, про який іде мова, поєднує молдовські Джурджулешти з територією Румунії.