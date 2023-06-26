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Наєв: Напад "вагнера" на Україну з білорусі буде самогубством

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Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував повідомлення про можливу участь пвк "вагнера" в нападі на Україну з білорусі та запевнив, що ситуація в північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою.

Про це повідомляє Military Media Center.

"З приводу заяв щодо можливої участі пвк "вагнер" у нападі на нашу територію з боку республіки білорусь. Хочу всіх запевнити, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7", – наголосив Наєв.

Він зазначив, що у випадку, якщо таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше, як самогубство.

"Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках", – наголосив він.

Наєв
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