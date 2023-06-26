У МО України розповіли, як контрактникам отримати грошову допомогу

Одноразову грошова допомога в разі підписання контракту зі ЗСУ складає понад 20 тисяч гривень і виплачується одразу. Військовому потрібно подати письмовий рапорт на ім’я командира, повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.
Одноразова грошова допомога складає:
Зазначається, що відповідні виплати передбачені військовим, які служать за контрактом та приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки. На посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше. Офіцерського – рік і більше. На 5 років і більше – призначені на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів.
Також у Міністерстві наголосили, що є певні категорії військових, які не можуть розраховувати на виплати. Грошова допомога не виплачується особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший – на посаду сержантського та старшинського складу. Особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу, а також - особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.
Допомога виплачується одразу. Щоб отримати допомогу, військовому потрібно подати письмовий рапорт на ім’я командира.
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