У МО України розповіли, як контрактникам отримати грошову допомогу

Одноразову грошова допомога в разі підписання контракту зі ЗСУ складає понад 20 тисяч гривень і виплачується одразу. Військовому потрібно подати письмовий рапорт на ім’я командира, повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

Одноразова грошова допомога складає:

21 472 грн – для осіб рядового складу

24 156 грн – для осіб сержантського та старшинського складу

26 840 грн – для осіб офіцерського складу

Зазначається, що відповідні виплати передбачені військовим, які служать за контрактом та приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки. На посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше. Офіцерського – рік і більше. На 5 років і більше – призначені на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів.

Також у Міністерстві наголосили, що є певні категорії військових, які не можуть розраховувати на виплати. Грошова допомога не виплачується особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший – на посаду сержантського та старшинського складу. Особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу, а також - особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.

Допомога виплачується одразу. Щоб отримати допомогу, військовому потрібно подати письмовий рапорт на ім’я командира.