Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

У VoxCheck розповіли, як боротися з російськими пропагандистськими наративами
RSS

У VoxCheck розповіли, як боротися з російськими пропагандистськими наративами

85

Україні все ще потрібно боротися з російськими наративами про "націоналістів в Україні", "утиск російськомовних та Революцію Гідності як "державний переворот", у чому допоможе спрямована державна політика та неформальна комунікація між українцями.

На цьому наголосила керівниця проєкту VoxCheck Світлана Сліпченко під час презентації дослідження "Здатність українців вирізняти меседжі роспропаганди", яка відбулася в медіацентрі Україна-Укрінформ.

"У роботі з вкоріненими наративами немає швидкого рішення, це поступова історія. Щодо них потрібна активна комунікація на всіх можливих платформах, елементи освіти у школах, залучення медіа для пояснення ширшого контексту наративу. Не обов'язково має лунати так: росія бреше - і крапка. Необхідна додаткова ширша інформація, яку людина зможе прочитати, проаналізувати, зробити для себе висновки", - сказала вона.

Дослідження, серед іншого, виявило, що українці як всередині країни, так і за її межами продовжують вірити в деякі російські наративи, бо їх росія вкорінювала роками в українське медіаполе. Так, 29% опитаних в Україні та 35% за кордоном не погодились із твердженням "Революція Гідності в Україні 2013-2014 року НЕ була державним переворотом". Водночас 43% респондентів в Україні та 36% за кордоном вважають, що в Україні поширена "нацистська та/або неонацистська ідеологія".

Дослідження проведено VoxCheck разом із компанією CBR за підтримки міжнародного фонду «Відродження». Цільова аудиторія: українці 18-70 років, які проживають в Україні або перебувають за кордоном (Польща, Чехія, Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Італія, Франція, Словаччина та ін.). Було опитано 1466 респондентів з України та 327 респондентів з-за кордону. Методи опитування: інтерв’ю на онлайн-панелі CBR Point, телефонні інтерв’ю, онлайн-інтерв’ю.

VoxCheck, Сліпченко
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 27 июня 2023
Понедельник, 26 июня 2023
Воскресенье, 25 июня 2023
Суббота, 24 июня 2023
Пятница, 23 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023