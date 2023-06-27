Висоцький: Альтернативні заходи зерновому коридору активно напрацьовуються

Уряд України і учасники зернового ринку розробили низку альтернативних стратегій, які дадуть змогу продовжити експорт аграрної продукції у разі припинення роботи зернового коридору.

Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

"Маємо кілька стратегій: це розширення пропускної спроможності Дунайського регіону і нарощення можливостей з перевалки там зернових. Також триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу і сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією", – заявив він.

Чиновник нагадав, що в держбюджеті на 2023 рік передбачено 20 млрд гривень для потенційного страхування суден із зерном, які будуть готові продовжити роботу в разі відсутності зернового коридору.

"Альтернативні заходи активно напрацьовуються, фактично фіналізовані й мають допомогти безперервно робити внесок України в міжнародну продовольчу безпеку, забезпечувати експорт", – запевнив він.

Висоцький висловив сподівання, що за підсумками поточного року у фінансовому планідже показники експорту сільгосппродукції будуть близькі до минулорічних, адже цінова динаміка змінюється щодня

"Інформація про несприятливі умови в США вплинула на кукурудзу, ціни на яку пішли вгору. Тому говорити про кінцеві ціни на зернові зарано. Вони стануть відомі ближче до вересня, коли закінчиться вегетація в нашій півкулі. У кінцевому підсумку як мінімум із мінімальним відхиленням, але експорт наблизиться до показників минулого року", – сподівається він.