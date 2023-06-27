У Латвії призупинили приймання усіх видів візових заяв від громадян рф

У Латвії призупинили з 26 червня приймання усіх видів візових заяв для громадян російської федерації.
Про це йдеться на сайті латвійського МЗС.
Відомство пояснило це "непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій у росії". Відсьогодні, 26 червня, дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном не будуть приймати заяви на візи від росіян.
Водночас ті візові заяви, які надійшли до представництв Латвії та обробку яких розпочали до 25 червня, розглядатимуть до кінця.
Нагадаємо, торік у серпні Латвія уже ухвалювала рішення не приймати від росіян заяви на видачу віз. Тоді посольство Латвії в росії на невизначений термін зупинило прийом заяв за винятком участі в похороні близького родича
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