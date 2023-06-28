Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Мінреінтеграції: Станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок

59

російська федерація тримає у полоні 126 жінок, серед яких більшість є цивільними.

Про це повідомляє у Телеграмі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них 46 військових і 80 цивільних», - зазначили у відомстві.

Мінреінтеграції звернуло увагу на те, що 23 бранки мають дітей: у 14 військових є 23 дитини й у 9 цивільних - 15 дітей.

Нагадаємо, що у середу 14 червня у Росії розпочався суд над 22 полоненими бійцями “Азову”. Вони захищали Маріуполь і потрапили у полон у травні минулого року.

Мінреінтеграції, полон
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 28 июня 2023
Вторник, 27 июня 2023
Понедельник, 26 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023