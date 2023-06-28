Мінреінтеграції: Станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок

російська федерація тримає у полоні 126 жінок, серед яких більшість є цивільними.

Про це повідомляє у Телеграмі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них 46 військових і 80 цивільних», - зазначили у відомстві.

Мінреінтеграції звернуло увагу на те, що 23 бранки мають дітей: у 14 військових є 23 дитини й у 9 цивільних - 15 дітей.

Нагадаємо, що у середу 14 червня у Росії розпочався суд над 22 полоненими бійцями “Азову”. Вони захищали Маріуполь і потрапили у полон у травні минулого року.