Мінреінтеграції: Станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок

російська федерація тримає у полоні 126 жінок, серед яких більшість є цивільними.
Про це повідомляє у Телеграмі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них 46 військових і 80 цивільних», - зазначили у відомстві.
Мінреінтеграції звернуло увагу на те, що 23 бранки мають дітей: у 14 військових є 23 дитини й у 9 цивільних - 15 дітей.
Нагадаємо, що у середу 14 червня у Росії розпочався суд над 22 полоненими бійцями “Азову”. Вони захищали Маріуполь і потрапили у полон у травні минулого року.
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