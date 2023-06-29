МОН: Перелік населених пунктів, які було рекомендовано до змін, не відповідає рекомендаціям, передбачених Законом

Перелік населених пунктів, запропонований Нацкомісією зі стандартів державної мови складено некоректно і невідповідно до рекомендацій, передбачених Законом "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики в Телеграмі, передає Укрінформ.

"Додатки, запропоновані Комісією, не є стандартом, а списками назв, які не можуть відповідати стандартам, оскільки таких нема. Крім того, немає експертизи Інституту української мови Національної академії наук України", - інформують у МКІП.

Як нагадують у міністерстві, на виконання Закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" Нацкомісія створила робочу групу. У підсумку проведеної роботи до переліку увійшло понад 1400 назв сіл, селищ та міст України, які було рекомендовано змінити через невідповідність нормам української мови.

"Перелік населених пунктів, які було рекомендовано до змін Національною комісією зі стандартів державної мови, було складено некоректно і невідповідно до рекомендацій, які передбачені Законом", - підкреслюють у відомстві.

У МКІП підтримують пропозицію Міністерства освіти та науки щодо скасування рішення Національної комісії та створення нового переліку, що відповідав би стандартам.

Міністерство освіти та науки також пропонує скасувати рішення Національної комісії зі стандартів державної мови про перейменування низки населених пунктів.

"Перелік населених пунктів, які було рекомендовано до змін Національною комісією зі стандартів державної мови, не відповідає рекомендаціям, які передбачені Законом. Крім цього, цей список містить велику кількість назв, які відповідають стандартам державної мови. А це означає, що перелік необхідно скасувати та створити новий", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, МОН надіслало відповідного листа до Національної комісії із стандартів державної мови про скасування рішень комісії від 22 червня №230 та 26 червня № 231 про схвалення переліку сіл, селищ, міст, назви яких не відповідають стандартам державної мови, та рекомендацій щодо приведення назв таких сіл, селищ, міст у відповідність до стандартів державної мови.

Нагадаємо, 27 червня Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити понад 1400 назв населених пунктів в Україні через невідповідність нормам української мови.