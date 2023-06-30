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Дубров: В Україні практично не реєструються випадки госпіталізації через COVID-19

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В Україні останнім часом практично не реєструються випадки госпіталізації до відділення інтенсивної терапії через COVID-19, повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

"Ми бачимо суттєве зменшення кількості госпіталізацій, практично відсутня госпіталізація у відділення інтенсивної терапії через захворювання на COVID-19. Тому, звичайно, ми можемо говорити про доцільність скасування карантину", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

Водночас Дубров уточнив, що COVID-19, як і очікувалося, стає сезонним захворюванням поряд із сезонним грипом та іншими ГРВІ, тому в разі підвищення та спалахів захворюваності на COVID-19 у разі перевищення епідемпорогу "запроваджуватимуть певні обмежувальні заходи".

Дубров наголосив, що вакцинація проти COVID-19 продовжиться відповідно до рекомендацій ВООЗ, яких наразі ще немає.

"Вакцинація безкоштовна, є достатній запас вакцин практично всіх виробників, схвалених ВООЗ, вакцинація триває. Алгоритми вакцинації в Україні будуть ґрунтуватися на рекомендаціях ВООЗ", - сказав він.

За словами Дуброва, загалом в Україні було зареєстровано 5,5 млн випадків захворювання на COVID-19 і 112 268 летальних випадків.

Дубров нагадав, що з 1 липня в Україні припиняється дія карантинних обмежень у зв'язку з COVID-19.

Дубров
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