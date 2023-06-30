У Міненерго назвали кількість кібератак на енергетичний сектор України

Енергетичний сектор України став однією з ключових цілей ворога, на який спрямовані не тільки фізичні атаки із застосуванням різних видів озброєння, але й кібератаки.

На цьому наголосив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров під час засідання Національного кластеру кібербезпеки, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

«Енергетика стала другим плацдармом ведення війни, і кібератаки - повноцінна складова цієї агресії. Енергетичний сектор України зазнавав російських кібератак і до 24 лютого 2022, але з початком повномасштабного вторгнення кількість атак істотно зросла. Центром оперативної безпеки оператора системи передачі за минулий рік зафіксовано понад 1,5 мільйона відповідних блокувань спроб атакувати галузь», - розповів Сафаров.

За його словами, насамперед ворог атакує операторів систем розподілу та оператора системи передачі.

Сафаров підкреслив, що Міненерго працює у сфері кібербезпеки у таких напрямках, як кіберзахист і кібердипломатія, а також координує діяльність операторів критичної інфраструктури в цих сферах. Така координація здійснюється у взаємодії зі спеціалізованими органами - СБУ та Держспецзв’язком і спрямована на нейтралізацію різних видів джерел кіберзагроз, а також на захист людей, технологічних процесів та інформаційних технологій.

Заступник міністра зазначив, що міністерством затверджено перелік об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та окремо - перелік об’єктів критичної інформаційної інфраструктури з метою реалізації заходів щодо фізичного та кіберзахисту таких об'єктів.

Крім того, розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про деякі питання діяльності галузевих центрів кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу України», яким планується визначити кіберцентри НЕК «Укренерго» та НАК «Нафтогаз України» галузевими центрами кібербезпеки електроенергетики та нафтогазового комплексів України.