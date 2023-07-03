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Україна та Словаччина планують спільно виробляти САУ

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Українські та словацькі збройні підприємства домовилися про спільну розробку самохідної гаубиці 155-мм калібру.

Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Dennikn.

Україна та Словаччина домовилися про спільну розробку самохідної гаубиці 155 мм калібру. Партнерами у створенні САУ зі словацького боку виступає державна компанія Konstrukta Defence, а з українського – Краматорський завод важкого верстатобудування, який виготовляє власні гаубиці.

«Досвід бойового застосування гаубиць Zuzana спонукав українців налагодити тіснішу співпрацю з їх виробником – державною компанією Konštrukta Defence з Дубниці над Вагом», - повідомляє видання.

Українська та словацька компанії планують адаптувати словацьку самохідну гаубицю Eva до українських вимог. Проте є певні ризики, що ці плани можуть не реалізуватись, зазначають у виданні. У вересні в Словаччині мають відбутись вибори, на них можуть виграти політичні партії, які обіцяють припинити військову підтримку України. Навіть комерційна співпраця в оборонній сфері з Україною може бути для них неприйнятною.

Україна, Словаччина, САУ
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