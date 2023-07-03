Названо країни ЄС з найнижчими цінами на товари широкого вжитку

Румунія, Болгарія та Польща – найдешевші країни ЄС: тут найнижчі ціни на товари широкого вжитку. Такі дані отримали на основі інформації про індекси цін, опублікованих Євростатом, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Ec.europa.eu.
У 2022 році рівні цін на витрати домогосподарств на продукти, ресторани, алкоголь та інші товари в різних країнах ЄС суттєво різняться.
Найнижчий рівень цін з усіх країн ЄС зафіксували в Румунії (58%), Болгарії (59%) та Польщі (62%).
Водночас найвищий рівень цін був зафіксований в Ірландії (146% від середнього по ЄС), Данії (145%) і Люксембурзі (137%).
Одяг, продукти, ресторани та транспорт: де ціни найнижчі
У 2022 році рівень цін на алкоголь і тютюн був приблизно в 3,3 раза вищим у найдорожчій країні, ніж у найдешевшій. Найнижчі ціни на алкоголь і тютюн зафіксовані в Болгарії (66% від середнього в ЄС), Польщі (73%) та Угорщині (78%).
При цьому найвищі показники зафіксовані в Ірландії (216%), Фінляндії (174%) і Данії (138%).
"Така велика різниця в ціні в основному зумовлена відмінностями в оподаткуванні цих продуктів", – йдеться у звіті.
Ресторани та готелі посідають друге місце за різницею в цінах: найнижчі рівні цін зареєстровані в Болгарії (51% від середнього в ЄС), Румунії (61%) та Угорщині (62%), а найвищі – в Данії (156%). Фінляндії (132%) та Люксембурзі (131%).
Одяг коштує найдешевше у Болгарії (80% від середнього по ЄС), Угорщині (83%) та Румунії (84%), а найдорожче – у Данії (134%), Швеції (117%) та Чехії (115%).
"Різниця також була зафіксована в категоріях продуктів харчування та безалкогольних напоїв (від 72% середнього показника ЄС у Румунії до 121% у Данії), особистого транспорту (від 87% у Польщі до 132% у Данії) та споживчої електроніки – від 92% в Італії до 115% у Франції", – пояснюють у публікації.
Дані, представлені у звіті, базуються на результатах дослідження цін на понад 2000 споживчих товарів і послуг по всій Європі. Загальні рівні цін стосуються концепції кінцевих споживчих витрат домогосподарств (HFCE).
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