Пісторіус: Поки триває війна, НАТО не зможе дати відповідь щодо вступу України до Альянсу

НАТО не зможе відповісти на запитання щодо вступу України до Альянсу, поки триває війна.
Під час Вільнюського саміту вперше відбудеться засідання Ради Україна – НАТО на рівні глав держав чи урядів. Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Rzeczpospolita.
Пісторіус сказав, що під час нещодавніх зустрічей з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом вони дійшли згоди, що "Альянс за жодних обставин не повинен стати стороною конфлікту".
"Тому ми не зможемо відповісти на запитання щодо вступу України до НАТО, поки в Україні триває війна. Тільки тоді ми всі, а союзників, я думаю, тоді буде 32, разом зі Швецією, разом з Україною вирішуватимемо умови вступу до Альянсу", – сказав міністр оборони Німеччини.
"Під час Вільнюського саміту вперше відбудеться засідання Ради Україна – НАТО на рівні глав держав чи урядів. Таким чином, Київ отримає рівноправне місце за столом цього органу Альянсу. Це великий крок до адаптації до структур і процесів НАТО", – заявив Пісторіус.
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