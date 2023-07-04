Санчес: Під час головування Іспанії у Раді ЄС, Мадрид продовжить підтримувати Києву

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що під час свого головування у Раді ЄС Мадрид продовжить підтримувати Київ у різних сферах, а також допомагатиме Україні на шляху до членства у блоці. Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, передає кореспондент УНН.

"російська агресія проти України похитнула засади Європи. Прокинувся привид, який, як ми думали, повністю заспокоївся. Але ЄС не віддасть ні дюйму.

Ми підтримаємо Україну протягом війни та в подальших кроках до довгого та процвітаючого миру, який, як ми сподіваємось, рано чи пізно настане. Ми будемо супроводжувати Україну в усіх сферах: політичній, військовій, гуманітарній та допомагати їм на шляху до вступу. Отже, Європа та Україна разом до перемоги", - заявив Санчес.

Своєю чергою, фон дер Ляєн підкреслила, що Україна, попри війну, "наполегливо" працює, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу.

"Комісія представить звіт про етапи просування, і іспанському головуванню доведеться дуже вміло керувати цими дуже важливими дискусіями щодо шляху вступу України восени", - зауважила вона.