МЗС Грузії викликало голову посольства України у зв’язку з запровадженням санкцій проти Georgian Airways

Міністерство закордонних справ Грузії в понеділок викликало тимчасового повіреного у справах України Олександра Шульгу у зв’язку з запровадженням санкцій проти грузинського перевізника Georgian Airways.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський телеканал Imedi.
Візит українського дипломата до грузинського МЗС тривав близько пів години, після нього Шульга не давав коментарів для ЗМІ. Зовнішньополітичне відомство Грузії також поки не коментувало виклик дипломата.
Нагадаємо, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила польоти в росію, та її директор Тамаз Гаіашвілі опинилися в оновленому списку санкцій України.
Рішення викликало протест у грузинській владі, яка назвала такий крок недружнім.
Правляча партія та уряд Грузії прихильно поставилися до відновлення авіасполучення з росією, тоді як президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати Georgian Airways.
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