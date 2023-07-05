Мінагрополітики: українці продали і подарували лише 1% від усіх с/г земель

З 1 липня 2021 по 1 липня 2023 року українці продали і подарували 275 157 га сільськогосподарської землі, що складає 1% від усіх с/г земель.
Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.
"Це розвіює міф, що все одразу продадуть. Кількість землі сільськогосподарського призначення – 27, 5 млн га. Тобто в середньому в рік продається 0,5% землі", — прокоментував заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Денис Башлик.
За два роки було укладено 85 247 угод купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення. Саме в перший рік старту реформи було укладено 27 696 угод, на наступний – 23 тисячі. Водночас потрібно врахувати, що у 2022 році майже чотири місяці ринок не працював. За перше півріччя 2023 року уже укладено 18 тисяч угод.
Якщо порівнювати гектарами, то у 2021 році було продано сто тисяч га, у 2022-му — 69 тис га, з початку 2023 року продано вже понад 50 тисяч га.
СЕО Прозоро.Продажі Сергій Бут уточнив, що за підсумками двох років з впровадження реформи понад 16 тисяч онлайн-аукціонів з реалізації земель до бюджетів різних рівнів надійшло понад 1,3 млрд гривень.
Скільки коштує гектар сільськогосподарської землі
Середня вартість за гектар складає 39 тис грн, але ціни дуже динамічні. Наприклад, у 2022 році в Івано-Франківській області вартість одного гектара складала майже 100 тис грн. В мінагрополітики очікують, що у 2024 році, коли почнеться другий етап реформи і до ринку будуть допущені юридичні особи, ціна на землю зросте.
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