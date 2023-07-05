Reuters: газпром майже повністю втратив ринок Європи через війну

Доходи росії від продажу газу в Європу цього року становитимуть лише четверть від того, що вона заробила торік. Це пов'язано з падіннями обсягів постачань і зниженням цін на спотовому ринку, пише Reuters.

газпром, який до пандемії коронавірусу продавав до Європи по 170-175 млрд куб. м газу на рік, майже повністю втратив цей ринок через війну, яку росія розв'язала проти України.

Намагаючись шантажувати Європу газом, росія зупинила Північний потік-1 з 31 серпня 2022 року, а через місяць він був зруйнований вибухом у Балтійському морі. Також постраждала одна з ниток Північного потоку-2. Його росії не дозволили запустити через агресію.

Із травня 2022 року Україна припинила транзит газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка" через окупацію росіянами північної частини Луганської області, а переводити ці обсяги на ГВС "Суджа" росія відмовляється.

Тоді ж росія сама відмовилася від транзиту газу через Польщу трубопроводом Ямал – Європа.

Усе разом це призвело до того, що експорт російського газу обвалився до мінімумів, які востаннє фіксували ще в часи СРСР.

За перше півріччя 2023 року постачання трубопровідного газу з росії в Європу скоротилися до 12,1 млрд куб. м, тоді як за весь минулий рік вони становили 62 млрд куб. м.

Середня ціна на газ до "далекого зарубіжжя" (термін, який використовується у звітності газпрому) становила $830 за тисячу куб. м. Це означає, що постачання в Європу могли принести газпрому близько $52 млрд.

Цього року, за прогнозом аналітика фінансової компанії БКС Рональда Сміта, середня ціна російського газу знизиться до $445, а обсяги експорту в Європу та Туреччину впадуть до 50 млрд куб. м.

Якщо обсяги постачань до Туреччини збережуться на рівні минулого року – близько 22 млрд куб. м, на Європу прийдеться 28 млрд куб. м. виторг газпрому в такому випадку впаде до $12,5 млрд.