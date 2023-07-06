Експерт щодо ЗАЕС: Боюся, що московський режим піде по сценарію: "Не буде наше - не буде нічиє"

російські загарбники на Запорізькій АЕС можуть піти за сценарієм знищення можливості використання реакторів. Тож є побоювання, що ворог буде добиватися того, аби у нас не було навіть шансів відновити їхню роботу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Я боюся (...), що московський режим піде по сценарію: "Не буде наше - не буде нічиє". Себто вони просто знищать можливість відновити роботу станції, вони знищать можливість відновити роботу реакторів - це вони можуть зробити", - заявив Харченко.

При цьому він зазначив, що найгірший сценарій - це фактичний підрив реакторів, знищення кришок реакторів, викид радіоактивних речовин в атмосферу. Але, якщо росіяни завезуть на станцію дилетантів, то вони не зможуть здійснити це.

"Дилетанти не зможуть так підірвати. Це складна технічна задача. Величезні об'єкти, дуже важко їх підірвати - це розрахунки треба місяці вести, як саме треба їх підривати", - вважає експерт.

Він пояснив, що для такого підриву потрібна величезна кількість вибухівки, правильні місця закладення і так далі.

"Тому якщо чесно, я не дуже розглядаю такий сценарій. Я боюся, що вони дійсно знищать можливість використання реакторів, що вони будуть добиватися того, щоб у нас не було навіть шансів відновити їхню роботу. Що ми не зможемо її відновити, і це будуть просто радіоактивні могильники великого розміру. От цього я дійсно боюся, і мені дуже шкода, тому що це дуже важливий актив", - резюмував Харченко.

Нагадаємо, що російські пропагандисти та офіційні особи загострили свою риторику навколо ситуації на ЗАЕС. Вчора окупанти заявили, що ЗСУ нібито 5 липня вночі "атакують АЕС дронами-камікадзе та "Точкою У".