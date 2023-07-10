Reuters: Союзники по НАТО перетворили Вільнюс у фортецю

Союзники по Альянсу направили близько тисячі військових у Вільнюс для забезпечення безпеки під час саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня всього у 32 км від кордону з білоруссю та за 151 км від росії.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, велика кількість країн надають передові системи ППО, яких бракує країнам Балтії.
Зокрема, Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або бойових літаків.
Іспанія привезла систему ППО NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar. Також Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.
Польща та Німеччина направили до Вільнюсу вертолітні сили спецоперації. Інші країни надсилають обладнання для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.
За інформацією Reuters, у Вільнюському аеропорту помітили вісім німецьких Patriot, спрямованих у бік російського Калінінграда. Ще два - спрямовані у бік білорусі.
Окрім того, Литва втричі збільшила кількість прикордонників на кордонах білорусі та росії, до них приєднались офіцери з Латвії та Польщі. Обидві країни також направили поліцію для патрулювання Вільнюса.
"Ми готуємося до різноманітних провокацій", - заявив керівник прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас.
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