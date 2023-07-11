Іран відреагував на рішення подати позов до Міжнародного суду ООН через збитий літак МАУ

Влада Ірану відреагувала на рішення України, Канади, Швеції та Британії подати позов до Міжнародного суду ООН через збитий у січні 2020 року літак МАУ.

Заяву МЗС країни цитує портал IRNA.

За версією іранського уряду, чотири держави відмовилися від переговорів і переслідували свої «політичні цілі та інтереси», подавши судовий позов до Міжнародного суду.

Там додали, що відповідно до своєї правової юрисдикції військова прокуратура Тегерана провела ретельне та всебічне розслідування «незалежно, неупереджено і на основі законів та правил країни».

«Ісламська Республіка Іран незмінно висловлювала готовність вести переговори з відповідними країнами та провела три раунди переговорів з урядом України у містах Києві та Тегерані», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, Тегеран стверджує, що «зазначені вище уряди продемонстрували відсутність прихильності до свого власного прохання про переговори, ігноруючи пропозиції Ісламської Республіки».

Нагадаємо, січня 2020-го літак Boeing 737-800 зі 167 пасажирами та 9 членами екіпажу на борту, який мав виконати рейс маршрутом Тегеран – Київ, був збитий над столицею Ірану відразу після зльоту.

Лише 11 січня після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали свою провину за катастрофу. Літак був помилково збитий із зенітно-ракетного комплексу.

А 5 липня цього року Міжнародний суд ООН надійшов позов, поданий Канадою, Швецією, Україною та Британією, в якому Іран звинувачують у порушенні Монреальської конвенції у зв'язку із збитком літака МАУ.