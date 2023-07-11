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Іран відреагував на рішення подати позов до Міжнародного суду ООН через збитий літак МАУ

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Влада Ірану відреагувала на рішення України, Канади, Швеції та Британії подати позов до Міжнародного суду ООН через збитий у січні 2020 року літак МАУ.

Заяву МЗС країни цитує портал IRNA.

За версією іранського уряду, чотири держави відмовилися від переговорів і переслідували свої «політичні цілі та інтереси», подавши судовий позов до Міжнародного суду.

Там додали, що відповідно до своєї правової юрисдикції військова прокуратура Тегерана провела ретельне та всебічне розслідування «незалежно, неупереджено і на основі законів та правил країни».

«Ісламська Республіка Іран незмінно висловлювала готовність вести переговори з відповідними країнами та провела три раунди переговорів з урядом України у містах Києві та Тегерані», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, Тегеран стверджує, що «зазначені вище уряди продемонстрували відсутність прихильності до свого власного прохання про переговори, ігноруючи пропозиції Ісламської Республіки».

Нагадаємо, січня 2020-го літак Boeing 737-800 зі 167 пасажирами та 9 членами екіпажу на борту, який мав виконати рейс маршрутом Тегеран – Київ, був збитий над столицею Ірану відразу після зльоту.

Лише 11 січня після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали свою провину за катастрофу. Літак був помилково збитий із зенітно-ракетного комплексу.

А 5 липня цього року Міжнародний суд ООН надійшов позов, поданий Канадою, Швецією, Україною та Британією, в якому Іран звинувачують у порушенні Монреальської конвенції у зв'язку із збитком літака МАУ.

МАУ, Іран
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