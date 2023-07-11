Столтенберг: Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок заявив, що Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу "якнайшвидше".

Про це пише "Європейська правда".

За словами Столтенберга, після тристоронньої зустрічі за участі прем'єра Швеції Ульфа Крістерссона турецький президент "погодився скерувати протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО до парламенту якнайшвидше й співпрацювати з парламентом, щоб гарантувати його схвалення".