В Уряді назвали категорії ВПО, яким відміняють виплати на проживання

Кабінет Міністрів відмінив виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які були за кордоном більше 30 днів, та тим, чий майновий стан не потребує державної допомоги. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українськi Новини.

Зазначається, що 11 липня Кабмін прийняв постанову, якою внесені зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО.

Для всіх ВПО, які проживають в Україні і які отримують допомогу зараз, з 1 серпня буде автоматично продовжено виплату допомоги у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. гривень та для інших осіб - 2 тис. гривень ще на 6 місяців до кінця січня 2024 року.

Виплати не продовжуватимуться особам, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину);

повернулися до покинутого місця проживання.

Крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

А саме, з 1 вересня виплату буде припинено тим ВПО, які:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму більше 100 тис. гривень земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. гривень;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. гривень;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, можливо оскаржити таке рішення органу соцзахисту або надати підтверджуючі документи та продовжувати отримувати виплати.

Зазначається, що допомога на проживання для ВПО це – одна з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм. На поточний рік на неї передбачено в держбюджеті 57 млрд гривень. Наразі відбувається фінансування виплат для понад 2,6 млн осіб.