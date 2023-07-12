В Уряді назвали категорії ВПО, яким відміняють виплати на проживання

Кабінет Міністрів відмінив виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які були за кордоном більше 30 днів, та тим, чий майновий стан не потребує державної допомоги. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українськi Новини.
Зазначається, що 11 липня Кабмін прийняв постанову, якою внесені зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО.
Для всіх ВПО, які проживають в Україні і які отримують допомогу зараз, з 1 серпня буде автоматично продовжено виплату допомоги у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. гривень та для інших осіб - 2 тис. гривень ще на 6 місяців до кінця січня 2024 року.
Виплати не продовжуватимуться особам, які:
Крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.
З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.
А саме, з 1 вересня виплату буде припинено тим ВПО, які:
Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, можливо оскаржити таке рішення органу соцзахисту або надати підтверджуючі документи та продовжувати отримувати виплати.
Зазначається, що допомога на проживання для ВПО це – одна з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм. На поточний рік на неї передбачено в держбюджеті 57 млрд гривень. Наразі відбувається фінансування виплат для понад 2,6 млн осіб.