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В Уряді назвали категорії ВПО, яким відміняють виплати на проживання

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Кабінет Міністрів відмінив виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які були за кордоном більше 30 днів, та тим, чий майновий стан не потребує державної допомоги. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українськi Новини.

Зазначається, що 11 липня Кабмін прийняв постанову, якою внесені зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО.

Для всіх ВПО, які проживають в Україні і які отримують допомогу зараз, з 1 серпня буде автоматично продовжено виплату допомоги у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. гривень та для інших осіб - 2 тис. гривень ще на 6 місяців до кінця січня 2024 року.

Виплати не продовжуватимуться особам, які:

  • перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину);
  • повернулися до покинутого місця проживання.

Крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

А саме, з 1 вересня виплату буде припинено тим ВПО, які:

  • придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;
  • придбали на суму більше 100 тис. гривень земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
  • мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. гривень;
  • придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. гривень;
  • мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, можливо оскаржити таке рішення органу соцзахисту або надати підтверджуючі документи та продовжувати отримувати виплати.

Зазначається, що допомога на проживання для ВПО це – одна з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм. На поточний рік на неї передбачено в держбюджеті 57 млрд гривень. Наразі відбувається фінансування виплат для понад 2,6 млн осіб.

Кабмін, виплати, ВПО
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