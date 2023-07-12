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Адвокат: Вручення повісток через ЖЕК позбавлена логіки

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Адвокат Роман Сімутін проаналізував випадок, коли повістку військовозобов'язаному українцю вручив двірник.

У своєму YouTube-каналі він пояснив, чи можна вважати це належним врученням документа. За його словами, тепер у повідомленні про виклик до ТЦК вписують фразу, що "повідомлення та повістка вважається належним чином врученими через обслуговуючу організацію", тобто ЖЕК.

"А хто у нас працює з людьми та постійно на виду? Керівники та майстри ЖЕКу? Ага, куди там, цих ще спробуй знайди та спіймай. Фактично повістку з повідомленням вам вручили через двірника, якому насправді ніколи голову підняти за роботою, не говорячи про чергування під під'їздом задля вручення вам викликів", – обурився адвокат.

Проте фраза про вручення повісток через ЖЕК позбавлена логіки, переконаний Сімутін.

"Мало того, це формулювання ще й свідчить проти самого ж ТЦК, бо в такий спосіб вони документально розписуються, що ніякого повідомлення людина не отримувала. Гадаю, ставка робиться на психологічний ефект від отримання подібних листів", – каже він.

Далі адвокат відповів все ж на запитання, чи може двірник вручити повістку.

"З юридичного погляду – не може, бо не наділений повноваженнями, на відміну від начальника ЖЕКу. Хоча і в цьому випадку є купа питань, але якщо ви повістку візьмете і розпишетеся – тоді вже немає значення, хто та яким чином її вручив", – підсумував він.

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Сімутін
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