Уряд виділив понад 140 млн грн на виплату тим, хто повернувся з полону

Кабінет Міністрів України виділив понад 140 млн грн на виплату державної допомоги тим, хто повернувся з полону, а також сім'ям полонених. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«140,3 млн грн виділено з резервного фонду держбюджету на фінансову допомогу особам, які повернулися з полону, а також сім'ям осіб, які досі перебувають у полоні», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, документ передбачає 111,3 млн грн на надання щорічної державної грошової допомоги сім'ям політв'язнів, цивільних заручників і військовополонених. Вона виплачується в розмірі 100 тис. грн за кожен рік перебування таких осіб у місцях несвободи.
Раніше повідомлялося, що з Туреччини повертаються додому командири оборони «Азовсталі». Воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега летять в Україну з Туреччини разом із президентом Володимиром Зеленським. Глава держави показав щемні фото зустрічі, а також подорожі в літаку.
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