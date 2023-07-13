"Північні потоки": Слідчі виявили сліди вибухівки на вітрильній яхті, яка могла використовуватись для підриву

Німецькі слідчі, які розслідують вибухи на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", виявили сліди вибухівки на вітрильній яхті, яка могла використовуватись для підриву споруд для транспортування палива. Про це йдеться у спільному листі Німеччини, Швеції та Данії до Ради безпеки ООН про перебіг розслідування, повідомляє Nordot, пише УНН.

Слідчі органи Німеччини виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з вітрильника, який, як підозрює слідство, міг бути використаний для підриву газопроводів «Північний потік», що проходять дном Балтійського моря. Про це повідомляє видання, посилаючись на лист послів Німеччини, Данії та Швеції до Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Крім того, існує підозра, що вітрильна яхта використовувалася для транспортування вибухівки, яку використали для пошкодження трубопроводів. Представники країн додали, що розслідування цих обставин триває.

"На даний момент неможливо достеменно встановити особи злочинців та їхні мотиви, особливо щодо питання про те, чи керувала інцидентом держава або державний діяч", - йдеться в листі, повідомляє видання.

Нагадаємо, вибухи на газопроводах відбулися поблизу данського острова Борнхольм 26 вересня 2022 року. Невдовзі після цього було виявлено чотири витоки на трьох з чотирьох ліній газопроводу. Північні потоки 1 і 2 проходять як підводні подвійні лінії на відстані близько 1200 кілометрів від росії до Німеччини. З 2011 року "Північний потік-1" постачає значну частку газу, що імпортується в Європу.

На момент атаки жоден з трубопроводів фактично не постачав газ на тлі енергетичного протистояння між ЄС і росією, спричиненого війною в Україні.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, яхта вийшла з північно-східного портового міста Росток і була нібито орендована компанією з Польщі, яка, нібито належала двом українцям. Зараз німецькі слідчі зосередили увагу на зафрахтованій вітрильній яхті.