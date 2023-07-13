Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Рожкова: НБУ не має наміру надавати банківську ліцензію "Укрпошті"

51

Національний банк України не має наміру надавати банківську ліцензію "Укрпошті" через низку причин. Про це розповіла в інтерв'ю перша заступниця голови регулятора Катерина Рожкова.

"Позиція регулятора не змінилася з 2015 року. По-перше, ми вважаємо, що кожен має займатися своєю справою, зокрема "Укрпошта". По-друге, частка держави в банківському секторі вже перевищує 50%. Її збільшення суперечить здоровому глузду. Крім цього, це абсолютно суперечить зобов’язанням та домовленостям з міжнародними партнерами, для них це "червона лінія", - зазначила вона.

По-третє, Рожкова вказала, що банківська діяльність "достатньо дорога", оскільки підтримання капіталу, відповідність інфраструктури більш високим вимогам та автоматизація потребує багато грошей, і витрачати ці гроші на ще один банк, таким чином, муситиме держава. Крім того, на думку представниці НБУ, загалом "не зовсім зрозуміло, навіщо його створювати".

"Намагання "Укрпошти" стати банком не припиняються з 2015 року. Коли я вперше зустріла Ігоря Смілянського, він сказав, що "Укрпошта" не може бути прибутковою, бо банки створюють їй конкуренцію. Я з цією тезою категорично не погоджуюся", - підкреслила вона.

Рожкова нагадала, що завдяки ухваленню закону "Про платіжні послуги" платіжні системи "стають мінібанками", оскільки отримали можливість відкривати рахунки, надавати споживчі кредити та проводити розрахунки.

"Якби "Укрпошта" відповідала всім вимогам технічно і з точки зору внутрішніх процедур, то вона могла б робити все це без банківської ліцензії", - наголосила перша заступниця голови НБУ.

Вона накадала, що НБУ "працював" з "Укрпоштою", яка запросила дозволу на купівлю Альпарі Банку, але зазначила, що ця угода не відбулася через зауваження, які мав регулятор.

"Останнім часом "Укрпошта" ніяких нових документів не подавала, тому що, говорімо відверто, зараз мова може йти лише про PINbank, акції якого стягнуті на користь держави", - сказала Рожкова.

Посадовиця нагадала, що PINbank не є системно важливим, а отже може бути ліквідований без негативних наслідків для держави. Майно банку, за її словами, можна продати, а кошти зарахувати на користь держави, і це буде оптимальним шляхом.

"У разі створення на його основі ще одного державного банку, який, до речі, не буде у вертикалі Мінфіну, ми бачимо суттєві ризики. Я не очікую, що цей банк буде здатен відповідати всім вимогам, а зважаючи на структуру, власність та обсяги "Укрпошти", це може дуже серйозно похитнути фінансову стабільність", - заявила Рожкова.

Вона підкреслила, що свою "незмінну" позицію щодо помилковості такої ідеї НБУ довів до Кабінету міністрів, а також вона розглядалася на засіданні Ради фінансової стабільності.

Укрпошта, Рожкова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 июля 2023
Среда, 12 июля 2023
Вторник, 11 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023