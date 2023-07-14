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МВФ: Прийняття законопроєкту про декларування майна допоможе зменшити корупційні ризики

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Міжнародний валютний фонд підкреслив важливість для України відновити обов’язкові декларації про майно чиновників відповідно до Меморандуму за програмою EFF, забезпечивши надання в них правдивої, повної й точної інформації.

Про це сказала під час брифінгу в Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

«Вчасне прийняття законопроєкту про декларування майна допоможе зменшити корупційні ризики під час воєнного стану, а отже, сприятиме довірі суспільства та донорів»,- зауважила представниця МВФ.

Вона зазначила, що команда Фонду провела тісні консультації з Мін’юстом та іншими ключовими сторонами в Україні щодо розробки законопроєкту про декларування активів відповідно до зобов’язань уряду за Меморандумом.

За словами представниці МВФ, також важливо, щоби будь-які вдосконалення системи декларування активів впродовж воєнного стану не призвели до зниження загальної ефективності системи та не відійшли від зобов’язань держслужбовців «подавати правдиві, повні й точні декларації про майно».

МВФ, Козак
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