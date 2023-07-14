Мінкульт: Тризуб на щиті монумента «Батьківщина-мати» встановлять до 24 серпня

У липні розпочинається заміна радянського герба на щиті монумента «Батьківщина-мати». Його замінять на український тризуб, повідомляє Мінкульт.
«Батьківщина-мати» це найвища скульптура Європи, а також пам’ятка української культури. Тож заміна радянського символу на тризуб є важливим кроком на шляху до культурної перемоги, наголосили у Міністерстві культури та інформаційної політики.
"На процес подолання наслідків радянізації, русифікації та комунізації є серйозний суспільний запит. Заміну герба срср на тризуб торік підтримали 85% респондентів, які взяли участь в опитуванні в "Дії"", – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Вартість проекту – 28 млн грн.
"Її вдалося суттєво знизити порівняно з першими проектними розрахунками. Це стало можливим завдяки додатковим дослідженням, залученню експертів та використанню європейських технологій у виконанні робіт", - повідомляють у відомстві.
Окрім того, знесення пам’ятки коштувало б набагато дорожче. Фінансування витрат на встановлення тризуба на щиті буде виключно донорським коштом українського бізнесу.
Заміна радянської символіки на тризуб завершиться до 24 серпня 2023 року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023