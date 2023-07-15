Суд обрав наміснику Києво-Печерської Лаври запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Солом'янський районний суд Києва обрав Митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Петру Лебедю) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі понад 33 млн. гривень, повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Суд задовольнив клопотання прокурора Київської обласної прокуратури та обрав колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі понад 33 млн грн", - сказано в повідомленні відомства в Telegram.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у прокуратурі Київської області, утримання під вартою призначено до 14 серпня.

"Будучи намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Чоловічий монастир Української Православної Церкви, підозрюваний представляв агресію Росії як внутрішній громадянський конфлікт", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, за даними відомства, згідно з проведеними експертизами, у телефонних розмовах з вірянами своїми висловами Лебідь розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечу.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України у четвер повідомила митрополита про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчинене посадовцем повторно) та ч. 3 ст.436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, також вчинене посадовцем повторно).