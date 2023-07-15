Україна вже отримала від Латвії 151 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв

Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні ще 11 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв, - загалом кількість таких машин уже сягнула 151.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на LSM.
Згідно з рішенням латвійського уряду, 11 автомобілів передадуть Міністерству оборони України, Державній прикордонній службі, Військово-медичній академії, а також військовій адміністрації Херсона й Арбузинській сільраді Миколаївської області.
Серед конфіскованих автомобілів – Mercedes Benz 2001 року випуску, BMW 535 2006 року, Mazda3 2007-го та Volvo XC60 2009-го. Приблизна загальна вартість цих 11 автомобілів - близько 40 тисяч євро.
За словами начальника відділу закупівель та державного майна Служби державних доходів Латвії (VID) Інари Солостеї, з березня цього року загалом уряд країни ухвалив передати Україні 151 автомобіль.
З них 117 отримало товариство Agendum, яке забезпечує доставку автомобілів в Україну, покриваючи всі супутні витрати. За потреби воно також здійснює технічне вдосконалення автівок.
Посадовиця зазначила, що співвідношення конфіскованих автомобілів, переданих Україні та тих, що залишилися для продажу в Латвії, становить приблизно 70 до 30.
За даним VID, найновіший автомобіль, конфіскований у п'яних водіїв, випущено у 2022 році, а найстаріший – у 1989-му. Найчастіше конфіскують машини, випущені в період із 2003-го до 2007 року.
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