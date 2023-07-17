Гуменюк розповіла про провокації окупантів у Криму

Вибухи в окупованому Севастополі могли бути провокацією з боку рф, аби переконати цивільних в їхній нібито безпеці та створити бойову картинку.
Таку думку в ефірі національного телемарафону висловила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.
За її словами, це може бути пов’язано із рішучою заявою Головнокомандувача ЗСУ щодо деокупації Криму.
“Зокрема, вони дуже потужно реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача, окупанти цілком здатні забезпечувати подібні провокації”, — зазначила Гуменюк.
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