Гуменюк пояснила, навіщо окупанти закликають цивільних виїжджати з Криму через окуповані території

Країна-агресорка росія закликає цивільних об'їжджати пошкоджений Кримський міст через тимчасово окуповані території, оскільки вона може намагатися використовувати їх як щит.
Про це повідомила спікерка Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, українські військові зараз спостерігають, що командування російських військ у Криму та колаборанти схвильовані. Вони усвідомлюють, що просування ЗСУ їм не зупинити, зокрема й на Запорізькому напрямку.
"Саме тому не виключено, що вони направляють цивільне населення в об'їзні шляхи, які пролягають материковою частиною України, для того, щоб військові колони, які будуть змушені йти цими шляхами, були розмежовані цивільними автомобілями. Це така "вдала" на думку росіян та улюблена тактика ховатися за мирними жителями", - наголосила Гуменюк.
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