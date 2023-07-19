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CNN: США і Європа намагаються забезпечити Україну великою кількістю боєприпасів

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США і Європа намагаються забезпечити Україну великою кількістю боєприпасів, необхідних для тривалого контрнаступу проти сил росії, а західні чиновники намагаються наростити виробництво, щоб уникнути дефіциту на полі бою, який може завадити Києву досягти успіху.

Як заявили американські і західні чиновники в інтерв’ю CNN, зменшення запасів артилерійських боєприпасів стало тривожним сигналом для НАТО, оскільки військово-політичний блок не підготувався належним чином до можливості затяжної сухопутної війни в Європі після десятиліть відносного миру.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав минулого тижня в коментарі телеканалу, що хоча НАТО на початку було готове до наступу за принципом “день, ніч, перший день”, “ніхто не поставив собі питання, а що, якщо “день, ніч, перший день” перетвориться на “другий, третій, четвертий тиждень? Скільки наших вишуканих сил і засобів ми насправді маємо в наявності? І я думаю, що це більш широке питання”.

Американські офіційні особи підкреслили CNN, що в арсеналах США по всьому світу є певний рівень боєприпасів, по суті, резерв на випадок надзвичайних ситуацій, з яким військові не бажають розлучатися, але обсяги цих запасів засекречені.

Водночас офіційні особи кажуть, що США наближаються до цієї червоної лінії, продовжуючи постачати Україні боєприпаси калібру 155 мм – стандарту НАТО, який використовується для артилерійських снарядів. США почали нарощувати виробництво боєприпасів минулого року, коли стало зрозуміло, що війна між рф та Україною затягнеться набагато довше, ніж передбачалося. Але на масове виробництво боєприпасів до прийнятного рівня все одно підуть “роки”, заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Джерело в німецькому уряді повідомило CNN, що Берлін вживає заходів, щоб спробувати закрити існуючі прогалини в запасах боєприпасів і збільшити запаси боєприпасів, зазначивши, що боєприпаси для танка Gepard швейцарського виробництва, який був наданий Україні, тепер виробляються в Німеччині. Очікується, що боєприпаси з цієї нової виробничої лінії будуть доставлені влітку цього року, що дозволить Німеччині постачати свої власні боєприпаси, оскільки Швейцарія досі не бажає надсилати свої поставки.

Тим часом Велика Британія інвестує додаткові €2,5 млрд в запаси і боєприпаси, а також збільшить “інвестиції в стійкість і готовність британської інфраструктури боєприпасів, зокрема і в сховища”, йдеться в нещодавно опублікованому оборонному командному документі Refresh.

боєприпаси
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