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У МЕА розповіли, наскільки зросте світовий попит на електроенергію

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Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує, що світовий попит на електроенергію зросте трохи менш ніж на 2% цього року.

Про це ідеться у черговому звіті агентства про ринок електроенергії, пише УНН.

"Глобальний попит на електроенергію зросте трохи менше ніж на 2% порівняно з показником у 2,3% у 2022 році. Але якщо припустити, що світові економічні перспективи покращаться, очікується, що зростання попиту знову прискориться у 2024 році, відновившись до 3,3%, згідно з останніми прогнозами МЕА", - ідеться у звіті.

Очікується, що у США, Японії та Європі попит на електроенергію впаде у 2023 році. Зокрема, очікується, що споживання електроенергії в Європейському Союзі знизиться до рівня, що востаннє спостерігався у 2002 році. Енергоємні галузі в ЄС ще не оговталися від торішнього спаду виробництва, повідомляє агентство.

Згідно зі звітом МЕА, зростання глобального попиту на електроенергію зумовлене електрифікацією, спрямованою на скорочення викидів, що завдають шкоди клімату.

Окрім того, через підвищення температури використовують більше систем кондиціонування повітря, що призводить до збільшення споживання електроенергії.

Це відбувається на додаток до сталого зростання попиту в країнах, що розвиваються.

Згідно з аналізом МЕА, попри зростаючий попит у багатьох регіонах, активне глобальне використання відновлюваних джерел енергії означає, що вони на шляху задоволення всього додаткового зростання світового попиту на електроенергію протягом наступних двох років.

За даними агентства, до 2024 року на відновлювані джерела енергії припадатиме понад третина світового виробництва електроенергії. Залежно від погоди 2024-й може стати першим роком, коли у світі вироблятиметься більше електроенергії з відновлюваних джерел енергії, ніж з вугілля.

У той же час очікується, що обсяг електроенергії, виробленої з викопного палива, скоротиться протягом наступних двох років. Прогнозується, що електроенергії, вироблена з нафти, суттєво поменшає, тоді як виробництво електроенергії на вугіллі дещо знизиться у 2023 і 2024 роках після зростання на 1,7% у 2022 році.

електроенергія, МЕА
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