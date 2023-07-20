BBC: MI6 вербує росіян шпигувати за путіним

Глава служби зовнішньої розвідки Великої Британії MI6 Річард Мур закликав росіян, які виступають проти війни з Україною та політики президента володимира путіна, «об'єднати зусилля», щоб покласти край кровопролиттю. Про це пише BBC.

За словами Річарда Мура, багато громадян країни-агресора «з тихим жахом» спостерігають за тим, як їхні збройні сили руйнують українські міста. «У глибині душі вони знають, що путінські аргументи на користь нападу на споріднений слов'янський народ – фальшивка, міазми брехні та фантазій. Я пропоную їм зробити те, що вже зробили інші за останні 18 місяців, і об'єднатися з нами», – сказав Мур.

Його звернення прозвучало під час його єдиного цьогорічного публічного виступу в британському посольстві в Празі, через 55 років після розгрому Празької весни російськими танками. Головний шпигун Британії додав, що багато росіян борються з «тими ж дилемами і такими ж муками сумління», що й їхні попередники в 1968 році.

Він сказав, що двері завжди відкриті для будь-яких росіян, які хочуть приєднатися до британського шпигунського агентства, щоб працювати над припиненням кровопролиття.

«Я запрошую їх зробити те, що інші вже зробили за останні 18 місяців, і приєднатися до нас», – сказав він.

Мур зазначив, що MI6 віднесеться до пропозицій росіян про допомогу «з усією обачністю та професіоналізмом, забезпечивши надійну безпеку їхніх секретів». Раніше з аналогічним закликом до громадян рф звернулося Центральне розвідувальне управління США.

Глава служби зовнішньої розвідки Британії також зізнався, що був спантеличений подіями 24 червня, коли озброєні до зубів найманці вагнера просунулися в межах 200 км від москви. І заявив, що успіх росії у затяжній війні малоймовірний. За його словами, путін перебуває під серйозним пресингом – у його найближчому оточенні з'явилися «глибокі тріщини», і це яскраво продемонстрував заколот ватажка пвк «вагнер» євгена пригожина.

Мур звернув увагу, що лідер найманців був креатурою путіна, але повернувся проти нього, і замість того, щоб покарати бунтівника, президентові довелося його пробачити. «Якщо подивитися на поведінку путіна того дня, то пригожин почав як зрадник за сніданком, його помилували за вечерею, а через кілька днів вже запросили на чай», – сказав Мур, маючи на увазі зустріч у кремлі 29 червня.

На думку глави MI6, це було «принизливим» для путіна, але він не мав іншого вибору, окрім як домовитися з ватажком «вагнерівців», використовуючи президента білорусі лукашенка, щоб «врятувати свою шкуру».