Галущенко: Міненерго веде перемовини щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії

Міненерго веде перемовини щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн.
Про це повідомила пресслужба відомства.
"Наразі триває наймасштабніша за всю історію України ремонтна кампанія на енергооб'єктах. У її межах ми плануємо відремонтувати насамперед об’єкти генерації. Так само ведуться роботи щодо відновлення підстанцій і мереж, а також об’єктів теплової генерації в регіонах, для яких вона є критично важливою", - розповів очільник Міненерго Герман Галущенко.
За його словами, ремонтна кампанія має додати в енергосистему 1,7 ГВт до наступної зими.
"Водночас очікуємо, що ворожі атаки продовжаться і наступної зими, тому підтримка партнерів, яка допоможе забезпечити максимальну стійкість системи, є надзвичайно важливою", - зазначив міністр.
За словами Галущенка, в межах підготовки до зими виконуються роботи з посилення фізичного захисту критичної інфраструктури.
Нагадаємо, 6 липня заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров заявив, що наступна зима буде не менш складною за попередню, тому що енергетичні об'єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів.
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