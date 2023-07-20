У Міноборони повідомили, коли винищувачі F-16 надійдуть до України

Американські винищувачі F-16 надійдуть в Україну, але для цього потрібно трохи часу, аби підготувати усю необхідну інфраструктуру для їх розміщення. У Міноборони повідомили, коли літаки надійдуть до України. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.
«Літаки F-16 будуть, це вже хороша новина, але спочатку почнеться навчання», – наголосив глава Міноборони.
Міністр повідомив, що у Вільнюсі Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум про навчання українських пілотів на американських винищувачах. За його словами, українські пілоти та інженери-техніки навчатимуться в декількох країнах паралельно, а навчання стартує вже в серпні цього року.
«Ми ж тут в Україні робитимемо своє «домашнє завдання»: оцінимо спроможності наших аеродромів, де будуть використовуватись літаки й зробимо інфраструктуру для них (укриття, забезпечення, заправні станції тощо)», – пояснив Резніков.
За словами міністра оборони, як тільки будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати, в цей момент партнери будуть приймати рішення: «Ok, тепер літаки!». «Тому це трішки забере часу. Оптимістично думаю, що це наступний рік», – зазначив глава міністерства.
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