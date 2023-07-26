Мінфін на аукціоні залучив до державного бюджету 14,7 млрд грн

Міністерство фінансів 25 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін залучив понад 14,7 млрд грн в еквіваленті від проведеного аукціону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 897 млн грн під 18,3%; 539 млн грн - під 18,81%; 5 млрд грн - під 19,75%. Також було запропоновано ОВДП у доларах на 227 млн дол під 4,71%.