Японія може змінити своє законодавство, щоб передати зброю Україні

Японія розглядає можливість зняття заборони на експорт зброї, виробленої спільно з іншими країнами, що відкриє шлях до посилення військової підтримки України і до поставок винищувачів, що розробляються спільно з Великою Британією та Італією, в інші країни.

Про це пише японське видання Kyodo з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

За словами джерел, для здійснення таких продажів робоча група правлячої Ліберально-демократичної партії та партнера по коаліції – партії Комейто – планує відновити обговорення питання щодо пом’якшення жорстких правил експорту оборонної техніки в другій половині серпня, а не восени, як планувалося раніше.

Раніше прем’єр-міністр Фуміо Кісіда повідомив законодавцям робочої групи, що його уряд найближчим часом представить свою точку зору на передачу оборонного устаткування й технологій, і попросив членів групи відновити переговори стосовно цього питання.

За словами джерел, Японія має намір пом’якшити свої жорсткі “три принципи” щодо передання оборонного устаткування й технологій до підписання, можливо, до кінця цього року, договору про тристороннє розроблення винищувачів до 2035 року і отримання схвалення з боку парламенту наступного року.

За словами джерел, договір передбачатиме створення координаційного органу між Токіо, Лондоном і Римом, якому буде доручено керувати перебігом реалізації проєкту, а також, як очікується, обговорюватиметься питання про експорт розроблених винищувачів.

Це сталося після того, як 5 липня робоча група ЛДП Кісіди та Комейто підготувала доповідь про перегляд трьох принципів передання оборонного обладнання відповідно до японської Конституції.

У доповіді йдеться про те, що сторони згодні на експорт Японією оборонного обладнання з летальним озброєнням, включно з небойовими машинами і кораблями, до країн, з якими офіційний Токіо співпрацює з питань безпеки, за умови, що воно призначене для порятунку, транспортування, пильності, спостереження або роботи з мінами.

Водночас, як випливає зі звіту, члени робочої групи, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи може Японія експортувати винищувачі, розроблені спільно з іншими країнами, в треті держави.

ЛДП прагне послабити обмеження на експорт озброєнь, але Комейто не бажає їх змінювати, побоюючись, що продаж зброї всьому світу може призвести до загострення збройних конфліктів і суперечить післявоєнному пацифізму Японії.

Також уряд Кісіди прагне зміцнити оборонну промисловість і розширити підтримку України в боротьбі з російським вторгненням.

Досі Японія дотримувалася позиції, згідно з якою три принципи забороняють експорт летальної зброї, за винятком предметів спільного розроблення або виробництва з іншими країнами, які можуть передаватися між собою.

Уряд схиляється до скасування заборони на експорт зброї, оскільки винищувачі нового покоління, напевно, будуть поставлені Великою Британією та Італією в треті країни незалежно від політики Японії, додають джерела.

В умовах жорсткого регулювання Японія постачає Україні такі засоби захисту, як бронежилети і каски, тоді як західні країни постачають ракети, танки й винищувачі.

Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив на пресконференції у вівторок, що уряд і правлячий блок спільно працюватимуть над створенням сприятливих умов для безпеки Японії та встановленням правил підтримки країн, які зазнали військового вторгнення, назвавши експорт оборонного обладнання “важливим політичним інструментом”.