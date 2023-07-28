Дякую всім, з ким довелося попрацювати: Ткаченко прокоментував своє звільнення

Звільнений з посади міністра культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подякував усім, хто працював із ним, і закликав продовжувати розвивати культуру.
Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Відставку прийнято! Дякую всім, з ким довелося попрацювати разом ці три непрості роки", - написав Ткаченко.
Він наголосив, що культура під час війни так само важлива, як і дрони, оскільки "це те, що нас об'єднує, це про таланти, це врешті-решт про нашу м'яку силу у світі". Ексміністр закликав продовжувати культурні проєкти, зокрема, будувати музеї і знімати кіно.
"Фінансування культури - це фінансування людей. Це плекання талантів, привабливість країни та її робочі місця, які, врешті-решт, є рушієм економіки. Мені боляче, коли в один рядок ставлять безглуздість витрат на барабани, сковорідки, бруківку та музеї, монументи, інформаційну війну, кіно", - заявив він.
Ткаченко підкреслив, що проблеми можна вирішити тільки разом, тому необхідно підтримати культуру діалогу, натомість культ хейту "не тільки нас роз'єднує, а й дає привід ворогам радіти".
Він подякував Силам оборони, Верховній Раді, профільному комітету, Президентові, уряду, а також тисячам людей зі сфери культури та медіа, із якими працював весь час.
Ексміністр висловив сподівання, що розроблена МКІП програма трансформації культури під час війни й до 2033 року стане частиною Доктрини розвитку України, а теза Президента про те, що на культуру потрібно виділяти 1% ВВП, втілиться у життя.
"Прошу вас не здаватися перед лобістами забудовників, УПЦ мп та професійними маніпуляторами. Бути міністром під час війни - то була честь", - написав Ткаченко.
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