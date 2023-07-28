Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Дякую всім, з ким довелося попрацювати: Ткаченко прокоментував своє звільнення

63

Звільнений з посади міністра культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подякував усім, хто працював із ним, і закликав продовжувати розвивати культуру.

Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Відставку прийнято! Дякую всім, з ким довелося попрацювати разом ці три непрості роки", - написав Ткаченко.

Він наголосив, що культура під час війни так само важлива, як і дрони, оскільки "це те, що нас об'єднує, це про таланти, це врешті-решт про нашу м'яку силу у світі". Ексміністр закликав продовжувати культурні проєкти, зокрема, будувати музеї і знімати кіно.

"Фінансування культури - це фінансування людей. Це плекання талантів, привабливість країни та її робочі місця, які, врешті-решт, є рушієм економіки. Мені боляче, коли в один рядок ставлять безглуздість витрат на барабани, сковорідки, бруківку та музеї, монументи, інформаційну війну, кіно", - заявив він.

Ткаченко підкреслив, що проблеми можна вирішити тільки разом, тому необхідно підтримати культуру діалогу, натомість культ хейту "не тільки нас роз'єднує, а й дає привід ворогам радіти".

Він подякував Силам оборони, Верховній Раді, профільному комітету, Президентові, уряду, а також тисячам людей зі сфери культури та медіа, із якими працював весь час.

Ексміністр висловив сподівання, що розроблена МКІП програма трансформації культури під час війни й до 2033 року стане частиною Доктрини розвитку України, а теза Президента про те, що на культуру потрібно виділяти 1% ВВП, втілиться у життя.

"Прошу вас не здаватися перед лобістами забудовників, УПЦ мп та професійними маніпуляторами. Бути міністром під час війни - то була честь", - написав Ткаченко.

Ткаченко
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 28 июля 2023
Четверг, 27 июля 2023
Среда, 26 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023