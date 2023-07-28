Кім Чен Ин показав шойгу заборонені Радбезом ООН балістичні ракети

Очільнику міноборони рф сергію шойгу, який прибув у Північну Корею з візитом, на виставці представили заборонені балістичні ракети. Це відбулося на тлі заяв москви та Пхеньяну про зміцнення зв'язків, пише УНН з посиланням на Reuters.

Зазначається, що шойгу та китайська делегація на чолі з членом Політбюро Комуністичної партії прибули цього тижня до Північної Кореї на 70-ту річницю закінчення Корейської війни, яку в КНДР відзначають як "День перемоги". Його візит став першим візитом російського міністра оборони до Північної Кореї після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Ракети, які продемонстрували шойгу, здатні нести ядерну зброю. Вони були заборонені резолюціями Ради безпеки ООН, прийнятими за підтримки росії та Китаю. Але цього тижня, як пише Reuters, вони створили "вражаючий фон" для демонстрації солідарності трьох країн, об’єднаних своїм суперництвом із США та відродженням того, що деякі аналітики вважають своєю "коаліцією часів холодної війни".

Своєю чергою, очільник міноборони рф передав лідеру КНДР Кім Чен Ину листа від президента росії володимира путіна, повідомляють північнокорейські ЗМІ.

"(Кім) висловив свої погляди на питання, що викликають взаємне занепокоєння в боротьбі за захист суверенітету, розвитку та інтересів двох країн від свавілля і свавілля імперіалістів і за реалізацію міжнародної справедливості та миру", – йдеться в повідомленні.

Північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA не згадало про війну в Україні, але поінформувало, що міністр оборони КНДР Кан Сун Нам заявив, що Пхеньян "повністю підтримує битву росії за справедливість і захист свого суверенітету". На фотографіях державних ЗМІ Кім Чен Ин і його гостям демонструють деякі північноамериканські балістичні ракети в багатовісних транспортних установках. Інше зображення показало те, що, за словами аналітиків, схоже на новий дрон.

"Ми пройшли довгий шлях від того, як Північна Корея уникала демонстрації свого ядерного потенціалу, коли в місті були високопоставлені іноземні чиновники з росії та Китаю... Особиста поїздка шойгу і його бажання сфотографуватися з Кімом під час цієї поїздки є доказом того, що москва самовдоволена ядерною модернізацією Північної Кореї", - сказав Анкіт Панда з американського Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Кім Чен Ин також зустрівся з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю Лі Хунчжуном для переговорів і отримав лист від лідера Китаю Сі Цзіньпіна, повідомляють північнокорейські ЗМІ. Візит делегації Лі "продемонстрував відданість Сі дружбі між Північною Кореєю та Китаєм", процитувало Кіма KCNA.

Нагадаємо, делегація міністерства оборони рф на чолі з його головою сергієм шойгу прилетіло до Північної Кореї 25 липня для "зміцнення військових зв'язків москви та Пхеньяна".