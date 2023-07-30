ISW: В росії поширюють наративи кремля про нібито "провал" українського контрнаступу

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, як в російському інформаційному просторі змінилася риторика щодо висвітлення подій на фронті в Україні, та помітили, що провійськовий простір росії приєднався до поширення наративів кремля про нібито "провал" українського контрнаступу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Так званий ультранаціоналістичний інформаційний простір росії, ймовірно, об'єднується у просуванні наративів кремля, спрямованих на те, щоб висвітлити український контрнаступ як провал, дедалі перебільшуючи українські втрати і занижуючи російські втрати і виклики", - йдеться у повідомленні.

Так звані "російські воєнкори" все частіше представляють українські контрнаступальні операції як серію невдалих атак уздовж усієї лінії зіткнення.

Аналітики як приклад наводять відеозапис від 29 липня, на якому нібито видно, як один російський танк розгромив цілу українську роту бронетехніки. Насправді це запис, датований 7 червня, і на ньому видно, як російські артилерійські підрозділи наносять удари по українській колоні.

Така маніпуляція, на думку експертів, вказує на те, що російські джерела навмисно ретранслюють старі кадри, щоб підтримати кремлівський наратив.

"Здатність кремля створити більш цілісний наратив про війну в російському інформаційному просторі залишається невизначеною, і подальші російські невдачі або значні успіхи України можуть підірвати прогрес кремля в цих зусиллях", - наголосили в ISW.

У той же час аналітики зазначили, що українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед на деяких напрямках 29 липня.

Також українські оборонці завдали ударів по російських військових і логістичних об'єктах в окупованому Криму 28 і 29 липня.