У США відреагували на нові погрози рф застосувати ядерну зброю проти України

Сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки країни-агресорки росії дмитра медведєва, в якій він пригрозив застосуванням ядерної зброї проти України.
Про це Грем написав у Twitter.
"Моїм російським друзям, які говорять про використання ядерної зброї в Україні: ви повинні розуміти, що це був би напад на сам НАТО, враховуючи близькість України до території НАТО", – наголосив Грем.
За його словами, "час протверезіти, усвідомити", що російське варварське вторгнення в Україну не спрацює. Він закликав рф вивести війська і "врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті".
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