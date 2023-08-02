Маляр: Те, що в росії ускладнюється ситуація - ну, це речі передбачувані

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи появу безпілотників над столицею росії, вказала, що країна-агресор руйнує себе зсередини.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону у вівторок, пише УНН.

"Те, що в росії ускладнюється ситуація - ну, це речі передбачувані. Тут не треба бути експертом, щоб розуміти, що держава, яка зайшла у таку серйозну війну, руйнує насамперед себе зсередини", - зазначила Маляр, коментуючи ранкову інформацію щодо безпілотників у москві.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня повідомляли про дрони над москвою, нібито один із них долетів до ділового центру "москва-Сіті" та пошкодив фасад.