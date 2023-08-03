Мінюст: Україна зможе отримати компенсації навіть коли росія розпадеться

У Міністерстві юстиції вважають, що Україна зможе забезпечити компенсації для постраждалих від російської агресії попри ігнорування росією рішень ЄСПЛ та навіть у разі її розпаду.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла уповноважена Мін’юсту у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Маргарита Сокоренко погодилася з тим, що росія однозначно відмовиться платити компенсації, які може присудити ЄСПЛ постраждалим у майбутньому, та пригадала приклад ігнорування виплат Грузії, коли росію ще не винали з Ради Європи.

"Ми розуміли, що буде проблема з добровільним бажанням росії виконувати рішення, які Україна, я впевнена, виграє. І, відповідно, зараз, я думаю, у всіх на слуху міжнародний компенсаційний механізм, який зараз створює Україна, і ми маємо колосальний прогрес", – зазначила Сокоренко.

Вона нагадала, що вже створено міжнародний реєстр збитків від російської агресії, у червні Рада Європи призначила його виконавчого директора. Зараз розробляють механізм подання заявок з підтвержувальними документами, на основі яких у майбутньому українці могли би отримати компенсації.

За словами Сокоренко, навіть якщо росія розпадеться на окремі державні утворення, жодне з яких не захоче бути її правонаступником, компенсації все одно можна буде отримати завдяки замороженим російським активам і стягненню через компенсаційний механізм.

"У цей механізм закладена ідея, що росія добровільно (компенсацію. – Ред.) не виконає, а якщо вона розпадеться – точніше, коли вона розпадеться, – то умовний правонаступник не захоче це виконувати… Моє сподівання, що компенсаційний механізм запрацює до того часу, як розпадеться російська федерація", – зазначила Маргарита Сокоренко.

На запитання про те, чи впевнена вона, що компенсації вийде забезпечити, Сокоренко відповіла: "Я впевнена в тому, що ця ідея з компенсаціями має право на життя і вона буде реалізована".