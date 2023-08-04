Китай планує направити свого спецпредставника на конференцію у Саудівську Аравію

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує направити свого спецпредставника Лі Хуея на конференцію з питань миру в Україні, яка відбудеться у Саудівській Аравії.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними журналістів, такі дії можуть свідчити про зміну підходу Пекіна до питання врегулювання війни росії проти України.
Зазначається, що представники КНР не брали участі у першому раунді переговорів, що відбувся у Копенгагені. Водночас за останні тижні позиція Пекіна змінилася – тепер Сі нібито готовий розглянути план мирного врегулювання, який передбачає виведення російських військ із території України.
На це могли вплинути два чинники - можливе невдоволення Китаю затяжною війною і вихід росії з зернової угоди.
Журналісти вважають, що участь Лі Хуея дасть Китаю та США рідкісну можливість обговорити ситуацію в Україні тет-а-тет, оскільки Саудівську Аравію також відвідає радник Джо Байдена Джейк Салліван.
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