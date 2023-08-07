Wall Street Journal: Кораблі росії та Китаю провели патрулювання біля узбережжя США

Військово-морські сили росії та Китаю цього тижня провели патрулювання біля узбережжя штату Аляска. Фахівці зазначають, що це була найбільша така флотилія, яка підійшла до берегів США. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на посадовців та експертів.
Одинадцять російських і китайських кораблів підійшли до Алеутських островів, повідомили посадовці США. Судна не входили до американських територіальних вод і відтоді покинули місце проведення патрулювання.
За ними стежили чотири американські есмінці та літаки P-8 Poseidon.
"Це вперше в історії. Враховуючи контекст війни в Україні та напруженість навколо Тайваню, цей крок є дуже провокаційним", – сказав Брент Садлер, старший науковий співробітник Heritage Foundation і капітан ВМС у відставці.
Представник Північного командування США підтвердив, що росія та Китай провели спільне патрулювання військово-морськими силами поблизу Аляски, але не уточнив кількість кораблів або їхнє точне місцеперебування.
"Повітряні та морські засоби під нашим командуванням проводили операції для забезпечення оборони США і Канади. Патруль [росії та Китаю] залишився в міжнародних водах і не розцінювався як загроза", – йдеться в повідомленні командування.
Сенатор Ден Салліван з Аляски, член Комітету Сенату у справах збройних сил від республіканців, сказав, що патруль був нагадуванням про те, що США вступили в "нову еру авторитарної агресії", і привітав рішучу відповідь США.
Посольства росії та Китаю у Вашингтоні не відповіли на запит WSJ про коментар.
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